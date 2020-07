Aulas ne supporterait pas Eyraud

Jean-Michel Aulas ne supporterait pas Jacques-Henri Eyraud.





Selon les informations publiées par Le Parisien, Lyon et le PSG ont pour ennemi commun la LFP et son directeur exécutif Didier Quillot. Le quotidien ajoute que Jean-Michel Aulas l'accuse de favoriser l'OM, tandis que le second "lui reproche d'avoir cédé les prochains droits audiovisiuels à Mediapro et non à beIN", dont il est le patron (certains cumuls de postes paraissent d'ailleurs assez limites...). Le journal précise que JMA "ne supporte pas" Jacques-Henri Eyraud, "qui le lui rend bien". Il aurait en revanche du respect pour Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Jean-Claude Blanc (PSG).



La grande question n'est-elle pas plutôt : qui supporte Aulas, en Ligue 1 ? Le patron lyonnais, qui a 71 ans, a encore été très difficile à suivre, lors de la période de confinement. S'il fait preuve du même entêtement qu'il y a dix ou vingt ans, il paraît désormais bien loin de ses meilleures années de présidence.