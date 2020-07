Des précisions sur les investisseurs d'Ajroudi

Mohamed Ayachi Ajroudi aurait réuni des investisseurs du Bahreïn, des Émirats arabes unis et d'Israël.

Crédit photo : L'Equipe.





Selon les éléments rapportés par La Provence, l'homme d'affaires franco-tunisien a terminé son tour de table. Il aurait réuni des investisseurs originaires "du Bahreïn, des Émirats arabes unis ou encore d'Israël". Ils seraient disposés à mettre 247 millions d'euros afin de convaincre Frank McCourt de leur céder l'OM, soit le montant du prix d'achat (45 millions d'euros) et des pertes évaluées à 202 millions d'euros. Quant aux investissements ultérieurs, aucun chiffre n'a pour l'instant été communiqué.



Marc Deschenaux, l'avocat d'Ajroudi, aurait écrit le communiqué pour deux raisons : "Transmettre une offre ferme et officielle assortie d'une deadline, et rassurer tout le monde sur la capacité d'Ajroudi à acquérir l'institution olympienne", précise le quotidien.



L'offre transmise mercredi est donc valable dix jours. On devrait savoir assez rapidement si elle a suffi à faire changer d'avis Frank McCourt.