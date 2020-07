Courbis a encore pris la défense d'Ajroudi

Rolland Courbis a de nouveau pris la défense de Mohamed Ayachi Ajroudi. Il considère que l'offre faite mercredi permet d'assoir sa crédibilité.





"Aujourd'hui il y a deux objectifs : pour Ajroudi, ne pas passer pour un Kachkar, et pour Mourad (Boudjellal), ne pas passer pour un guignol. Car le repreneur tunisien est tout sauf un Kachkar, et Mourad est tout sauf un guignol. De l'argent a été versé dans une banque, une proposition a été faite avec une grosse somme. Et si au bout de dix jours McCourt ne veut toujours pas vendre, ce n'est pas grave pour ces gens, ils auront démontré que l'argent existait et que ce n'était pas une mascarade que de vouloir reprendre ce club. Rien n'empêchera non plus de reprendre les discussions dans quelques mois", a déclaré l'ancien entraîneur de l'OM au micro de RMC.



Frank McCourt ne paraît pas avoir "besoin" de vendre et souhaite visiblement s'inscrire sur le long terme à la tête du club phocéen. Et le fair-play financier constitue notamment une barrière pour investir dans le club, cet été. Il reste à voir si la nouvelle offre pourrait le faire changer d'avis.