Villas-Boas : "Artur Jorge et Jose Mourinho ont ouvert des portes"

André Villas-Boas a souligné l'importance d'Artur Jorge et Jose Mourinho pour les entraîneurs portugais.





"La capacité d'adaptation des entraîneurs portugais à différents environnements nous a permis de nous imposer. Nous avons aussi fait appel à notre sagesse, à notre étude du jeu et à notre capacité à diriger une équipe et à communiquer. Il est certain qu'Artur Jorge et José Mourinho furent les premiers grands ambassadeurs des entraîneurs portugais à l'étranger. Cela nous a permis d'ouvrir des portes dans n'importe quel coin du monde", a confié le coach de l'OM (propos relayés par L'Équipe).



On peut penser qu'André Villas-Boas a aussi bien représenté ses collègues, que ce soit à Marseille ou ailleurs.