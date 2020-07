Crystal Palace : Jordan Ayew élu joueur de la saison

Les supporters de Crystal Palace ont élu Jordan Ayew (28 ans) comme meilleur joueur de la saison.





L'ancien attaquant de l'OM a obtenu 37 % des suffrages auprès des 6 000 supporters qui ont voté pour le titre de meilleur Eagle de la saison. Il a devancé Vicente Guaita et Gary Cahill. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 37 matchs de Premier League. Il a également été élu meilleur joueur par ses partenaires et a obtenu le prix du plus beau but.





"J'aurais aimé que Pape Diouf soit encore là pour voir ça"

"J'avais le désir de faire une meilleure saison et les choses se sont si bien passées. Je suis juste reconnaissant. Je tiens à remercier tout le monde au club ; je tiens à remercier les fans en particulier, ils ont été très importants pour nous, cette saison, pour moi surtout, ils ont été primordiaux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans les moments difficiles de ma carrière de footballeur. Quand j'ai ce type de prix, je pense juste à ma famille et évidemment aux supporters. Et un homme qui a été très influent dans ma carrière de footballeur : c'est Pape Diouf. Je l'ai perdu durant la période de COVID, il est décédé. J'aurais aimé qu'il soit encore là pour que je puisse lui présenter ce prix", a-t-il réagi sur la chaîne de télévision de son club.



Jordan Ayew s'est accroché et est parvenu à se faire sa place en Premier League. Pour rappel, il a disputé 146 matchs, marqué 21 buts et délivré 9 passes décisives sous le maillot de l'OM, jusqu'en 2014.