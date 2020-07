L'OM annonce un nouveau partenariat (Officiel)

L'OM va signer un partenariat avec Aix-Marseille Université (AMU), début septembre.





Sur son site officiel, le club olympien a annoncé s'être entendu avec l'AMU : "Un partenariat sera signé le mercredi 2 septembre à 17 heures au Campus Luminy -Technosport. Ce partenariat sera signé en présence d'Eric Berton, président d'Aix-Marseille Université, Denis Bertin, vice-président délégué fondation A*Midex et Jacques-Henri Eyraud, président du directoire de l'Olympique de Marseille. Dans le cadre de la présaison 2020 des joueurs en formation de l'Olympique de Marseille (OM), Aix-Marseille Université (AMU) met à disposition son expertise en matière de sciences du sport et sa plateforme technologique "Technosport" pour améliorer la préparation physique des joueurs dans le cadre d'un programme optimal."



Concrètement, l'AMU travaillera sur deux axes : prévention et réhabilitation athlétique et réathlétisation. Le partenariat concernera "un programme de préparation physique et alimentaire de haut-niveau pour les joueurs". Des tests de présaison sont ainsi effectués, cet été.