LFP : Denisot futur président ?

Le nom de Michel Denisot est évoqué pour la succession de Nathalie Boy de la Tour, à la tête de la présidence de la LFP.





Ce mercredi, L'Équipe révèle quelques-uns des noms évoqués pour la succession de Nathalie Boy de la Tour, laquelle ne représentera pas, cet automne. Les noms de Cyril Linette et Michel Denisot sont notamment cités pour lui succéder. Le second, ancien président du PSG et de Châteauroux, bénéficierait notamment du soutien du tout puissant Noël Le Graët, président de la FFF. Le quotidien évoque aussi les pistes de Gervais Martel, Michel Seydoux, Arnaud Rouger ou Mathieu Ficot. Et, mardi, Le Parisien avait aussi donné le nom de... Vincent Labrune.



Le poste de président de la LFP est particulièrement convoité, en particulier par des "proches" de Lyon et du PSG. Dommage qu'on ne retrouve pas plus de fans olympiens, ou même d'anciens joueurs, dans cette liste.