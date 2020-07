"Ajroudi est très fort dans les effets d'annonce"

Mohamed Ayachi Ajroudi n'a pas laissé un bon souvenir au journaliste franco-tunisien Nessim Ben Gharbia, qui a suivi de près son passage au Stade Gabésien, entre 2018 et 2019.

Dans l'édition du jour de La Provence, le journaliste a confié son scepticisme quant à un possible rachat de l'OM : "Comment a-t-on pu imaginer qu'il reprenne l'OM après son passage à Gabès ? On a entendu parler de sommes incroyables. S'il a autant d'argent, pourquoi n'a-t-il pas développé le Stade Gabésien ? En Tunisie, avec quelques millions d'euros bien utilisés, on peut jouer le titre. (...) Il est très fort dans les effets d'annonce, comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux. En Tunisie, son coup de com' sur le rachat de l'OM n'a pas pris, les gens n'ont pas considéré ses intentions sérieuses", a-t-il déclaré au quotidien. Et Sofiane, du site Ettachkila, n'est pas plus positif sur le bonhomme : "Comme ces dernières semaines avec Marseille, il a déjà fait des déclarations d'intérêt similaires pour reprendre le Club Africain (champion d'Afrique en 1991). Est-ce que ça a abouti avec le CA ? Non."





"Il se déplace en jet privé"

Un ancien employé du Stade Gabésien, resté anonyme, a tenu un discours plus nuancé : "Une chose est sûre, il est richissime. Il a une maison magnifique avec 80 employés, et je n'exagère pas, il se déplace en jet privé, est très décidé, dur en affaires, et s'est construit une réputation importante au niveau international. C'est un séducteur qui te fait tomber amoureux. Mais sur le plan du foot, c'est un petit dirigeant."



Une chose paraît certaine, s'il souhaite convaincre, Ajroudi sera bien inspiré de se faire plus discret dans les médias et de se consacrer aux actions concrètes. On peut imaginer qu'il faudra quelques centaines de millions pour persuader Frank McCourt de céder le club.