Droits TV : 250 ME versés début août

Didier Quillot a donné des précisions concernant les premiers paiements que percevra la LFP, concernant les droits TV 2020-2024.





La Ligue va percevoir 250 millions d'euros dès le début du mois d'août : "Le nouveau contrat est dû lorsque le Championnat commence. Jaume Roures (le patron de la maison-mère) a confirmé hier ce que Mediapro nous avait écrit, à savoir que leur premier paiement interviendrait quinze jours avant le début du Championnat. Pour l'ensemble des diffuseurs, le paiement des factures est attendu début août", a précisé Didier Quillot dans les colonnes de L'Équipe. Et d'ajouter : "Au total, 250 millions d'euros de droits nationaux et internationaux, début août. La première échéance de Mediapro représentera 145 millions d'euros."



Pour les quatre prochaines années, les clubs de L1 et L2 percevront 1,217 milliard d'euros par an. Les Français envisagent en revanche un gros retard en ce qui concerne les droits TV internationaux, lesquels sont pour l'instant détenus par beIN Sports.