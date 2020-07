Thauvin pour remplacer Douglas Costa à la Juve ?

L'ailier français n'a plus qu'un an de contrat à l'OM, et il pourrait partir cet été en cas de belle offre.





En tout cas, selon Calciomercato, l'arrivée de Pablo Longoria à l'OM pourrait faire les affaires de la Juventus pour remplacer Douglas Costa, sur le départ. Le média indique que le club italien pourrait choisir Florian Thauvin pour compenser le mouvement du Brésilien, et que la présence de Pablo Longoria à Marseille, alors qu'il a travaillé à la Juventus de 2015 à 2018, pourrait être d'une grande aide sur le dossier, pour faciliter une transaction.



S'il n'a presque pas joué la saison dernière (2 matchs de L1) à cause d'une longue blessure, Florian Thauvin, 27 ans, reste une valeur sûre sur le marché des attaquants en Europe, avec 38 buts en 68 matchs de L1 lors des ses deux dernières saisons complètes (2017-2018 et 2018-2019).