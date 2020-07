Vers une résiliation pour Mitroglou ?

A moins d'une surprise, le Grec ne rejouera plus avec l'OM avant la fin de son contrat, à l'été 2021.





Après deux prêts successifs, à Galatasaray (2 buts en 14 rencontres) puis au PSV Eindhoven (3 buts en 18 matchs), Kostas Mitroglou est de retour à Marseille. Il s'entraîne actuellement seul à la Commanderie, alors que le groupe est en Allemagne. Selon France Football, André Villas-Boas ne compte pas sur lui, et le salaire du Grec pose problème aux dirigeants (350 000 euros brut par mois). La solution d'une résiliation pourrait être proposée au joueur de 32 ans, si ce dernier ne trouve pas de point de chute lors du prochain mercato. Et selon une source proche du dossier, "il n'a aucune offre, aucun intérêt" pour l'instant.



Peu performant lors de ces prêts, le Grec apparaît dans l'impasse, et son salaire conséquent, qui doit effrayer bien des clubs, ne l'aidera pas à en sortir.