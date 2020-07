Molina démonte Ajroudi, Boudjellal lui répond

Sur Twitter, le journaliste Romain Molina a descendu en flamme le projet de rachat de Mohamed Ajroudi.





"Arrêtons de donner de l'importance à un sous-Kachkar pensant juste à faire parler de lui. Il ne mérite même pas qu'on cite son nom. Juste comme ça, il disait aussi avoir la plus grande fortune d'Israël avec lui. Mais bien sûr ! Et moi, je suis évêque aussi... Sous-Kachkar." A cette charge très offensive, Mourad Boudjellal, qui vise la présidence de l'OM, a répondu : "Oui monseigneur".



Un trait d'humour de la part de l'ancien président du Racing Club de Toulon, qui ne fait pourtant pas beaucoup rire : cet épisode de la vente est long, et ne semble pas pouvoir mener quelque part, tant les décideurs actuels, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, ont démenti une prochaine cession du club.