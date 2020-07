Mandanda meilleur que Lloris selon Frey

Sébastien Frey, ex-gardien retraité des terrains, a évoqué sur BeIN Sports la concurrence en équipe de France.





"C'est difficile pour (Steve) Mandanda, car depuis quelques années, pour jouer en équipe de France, vos qualités de gardien ne suffisent pas. Il y a beaucoup de facteurs qui font que (Hugo) Lloris est le premier choix depuis des années. C'est un sujet délicat. Il est certain que Mandanda a toujours été capable de jouer ce rôle pendant ces saisons. La seule chose que je peux dire, c'est que Mandanda aurait été tout à fait digne d'être le premier choix. Je n'en rajouterai pas, mais c'est comme ça dans toutes les équipes nationales, pas seulement en équipe de France ou d'Italie. En Allemagne, c'est pareil aussi. Disons que depuis des années, le meilleur n'est pas toujours le premier choix en équipe nationale."



Sébastien Frey dit donc assez clairement que l'Olympien, âgé de 35 ans, a été meilleur, et l'est peut-être toujours, que le capitaine des Bleus qui a, lui, 33 ans. Steve Mandanda compte 32 sélections chez les Bleus, dont 4 en 2019.