Lopez loin de Séville ?

Le journaliste de L'Equipe a évoqué sur Twitter la rumeur qui lie le milieu de l'OM au club espagnol.





Selon le journaliste, Maxime Lopez, annoncé sur le départ, est loin de la sortie, notamment en ce qui concerne le FC Séville, qui cherche pourtant une alternative à Ever Banega (32 ans), qui part en Arabie-Saoudite à la fin de la saison : "Vérifications faites, il n'y a aucun contact récent entre le FC Séville et l'OM à propos de Maxime Lopez. Derniers contacts entre le club andalou et (Andoni) Zubizarreta (ex-directeur sportif de l'OM, ndlr) remontent à une bonne année. Le joueur reste suivi par Monchi (succession de Banega) et de bons clubs de Liga. Pas plus."



Lié à l'OM jusqu'en 2021, Maxime Lopez, 22 ans, a moins joué que ses concurrents l'an dernier (22 matchs de L1, 14 titularisations), et ne serait a priori pas contre la possibilité de changer d'air pour trouver un temps de jeu pus régulier.