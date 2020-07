Perrinelle doute déjà de Longoria

Consultant sur RMC, dans l'After foot, Damien Perrinelle a donné son avis sur le nouveau directeur sportif de l'OM.





"On dit que c'est un geek du football. Comment tu peux recruter un joueur derrière un ordinateur ? Il y a des joueurs qui ont de mauvaises stats et qui ne sont jamais vus même s'ils ont des problèmes en interne. Tu ne peux pas faire que des recrues selon les statistiques. Il y a quand même l'aspect humain surtout quand tu recrutes quelqu'un. On peut savoir plein de choses sur un joueur quand on voit son entourage, etc. Combien de joueurs sont arrivés par vidéo et n'étaient pas bons ? Il faut aller sur le terrain. Le doute que j'ai sur (Pablo) Longoria, c'est sur sa méthode de management et sur comment il va fédérer. Il doit emmener le plus de monde possible avec lui."



Un avis négatif de Damien Perrinelle qui n'est donc étayé par rien d'autres que des rumeurs ou des suppositions, et qui est surtout basé sur une méconnaissance du travail via la vidéo. Il faut quand même noter que Pablo Longoria, 33 ans, a déjà travaillé à la Juventus, de 2015 à 2018, dans un poste à responsabilité. Ce qui est de bonne augure.