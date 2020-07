Eyraud impressionné par Longoria

Jacques-Henri Eyraud a donné des précisions sur la signature de Pablo Longoria. L'Espagnol a été sélectionné à la suite d'un processus de recrutement pointu.





"À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des tops clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. Pablo arrivera le même jour qu'Hugues Ouvrard à l'Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d'affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante", a déclaré le président de l'OM sur le site officiel du club.



On peut imaginer que JHE se mettra un peu de retrait du domaine sportif, ces prochains mois.