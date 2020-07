Les premiers mots de Longoria

Pablo Longoria a confié son enthousiasme, suite à sa signature à l'OM au poste de directeur général délégué chargé du football.





"Le foot est inconcevable sans passion. Mes derniers choix ont été fondés sur la passion et l'histoire des clubs où j'ai travaillés. Je suis fier d'avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre mes compétences au service d'un des clubs les plus historiques en Europe et dans le football français. Je souhaite apporter le plus possible à l'Olympique de Marseille et ai hâte de vivre la passion des supporters, du stade et de la ville", a-t-il déclaré au site officiel phocéen.



Longoria était libre de tout contrat depuis son départ de Valence, en septembre 2019.