Longoria nommé directeur du football (Officiel)

L'OM a officialisé l'arrivée de Pablo Longoria au poste de directeur général délégué chargé du football.





L'Espagnol "supervisera l'ensemble du secteur sportif, de l'équipe première au centre de formation. Il sera responsable des transferts et accélérera le développement de l'usage des données dans la prise de décision sportive", indique le site officiel olympien.



Le nouveau dirigeant, qui parle six langues (espagnol, français, anglais, italien, portugais et allemand), a été recruteur de Newcastle et de l'Atalanta, directeur du recrutement de Huelva, de Sassuolo et de la Juventus de Turin, puis directeur sportif de Valence. Il bénéficie d'une belle cote, dans le milieu du football.



Il prendra ses fonctions le 3 août, soit le même jour qu'Hugues Ouvrard.