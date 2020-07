Strootman : "Les jeunes ont des qualités"

Kevin Strootman (30 ans) a livré ses impressions, après la défaite concédée par l'OM contre le FC Dac (1-2).





L'international néerlandais fait remarquer que le travail physique s'est corsé, ces derniers jours : "D'habitude, on travaille entre quatre et six semaines. Là, c'est huit. Au Portugal, c'était un peu tranquille, là on est montés en intensité", a-t-il confié à L'Équipe. Il s'est également exprimé sur la performance réalisée par les minots : "Ils ont des qualités, il leur manque juste de l'expérience, mais ils l'auront en jouant. Ils peuvent être importants cette saison vu le nombre de matches qu'on aura à jouer."



Sous contrat jusqu'en juin 2023, Strootman entame sa troisième saison sous la tunique de l'OM.