"Longoria est un novateur"

Pablo Longoria devrait bientôt être nommé directeur du football de l'OM. Il est précédé d'une réputation plutôt flatteuse.





Dans son édition du jour, L'Équipe a relayé les propos de deux agents de joueurs, le concernant : "Il a travaillé dans différents pays, dans différents clubs, certains très grands, d'autres plus modestes. Cela lui a ouvert l'esprit dans beaucoup de domaines. Même s'il est jeune, il a déjà un très bon réseau et des idées très précises. C'est un novateur", a lancé le premier. Le discours du second est du même acabit : "Il connaît mieux la formation française que nombre de ses homologues en France... Il est carré, maîtrise la réglementation hexagonale, est capable de vous réciter le type de contrat de chaque jeune espoir français. Il formait un trio efficace à Valence avec l'excellent DG Mateu Alemany et l'entraîneur Marcelino. Il a les idées claires, n'est pas attiré par la lumière, est abordable économiquement pour l'OM. Il correspond bien au nouveau projet marseillais, moins clinquant, de valorisation de joueurs en post-formation."



Pour rappel, les dirigeants olympiens attendent en particulier qu'il soit efficace sur le volet des ventes de joueurs.