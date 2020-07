Villas-Boas : "Ca n'a pas de grande importance"

André Villas-Boas a donné son sentiment sur la défaite concédée par ses troupes face au FC Dac (1-2). Il ne lui accorde pas trop d'importance.





"On n'a pas trop bien joué en première mi-temps où l'on a encaissé deux buts trop vite. On a perdu sur l'aspect émotionnel. On a très bien joué en deuxième où l'on peut renverser le match. L'objectif physique est réussi, pas l'objectif résultat. On continue notre préparation. On est toujours un peu déçu, mais ça n'a pas de grande importance au final. Il ne faut pas donner de grande importance à la victoire ni à la défaite au cours de la présaison. Le match contre Saint-Étienne est le plus important", a confié le coach portugais (propos relayés par La Provence).



L'OM affrontera le Bayern Munich, le 31 juillet, pour sa quatrième rencontre amicale.