Ménès tacle Ajroudi

Pierre Ménès a commenté le dernier épisode du possible rachat de l'OM par Mohamed Ayachi Ajroudi. Il a regretté que Bernard Tapie ait été cité dans le communiqué transmis par l'avocat de l'homme d'affaires franco-tunisien.





"Ajroudi réclame le soutien de Bernard Tapie. Le mec ne doute de rien et n'a aucune limite. Ça commence, c'est déjà désastreux, que ferait-il du club ? Bernard doit se soigner plutôt que participer aux élucubrations d'un mec. Je lui souhaite la meilleure santé possible. Bon Tapie, c'est non. Il lui reste quoi à Ajroudi : Pagnol ? Fernandel ?" a posté le journaliste par le biais de son compte Twitter.



Le fait d'avoir cité Bernard Tapie a en effet provoqué un tollé dont il ne sera pas si évident de se remettre, dans le clan Ajroudi.