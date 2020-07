Villas-Boas a confirmé l'arrivée de Longoria

André Villas-Boas a confirmé la probable venue de Pablo Longoria au poste de directeur du football.





"Je le connais bien. Pablo était le premier directeur sportif qui m'a invité pour devenir entraîneur. C'était au Recreativo Huelva, j'étais assistant de José Mourinho. On n'a plus parlé depuis 2009. Quand il m'a appelé la première fois, il avait 24 ans. J'espère qu'il va bien s'intégrer, je lui souhaite le meilleur à l'OM", a-t-il lancé à La Provence. Il n'a pas influé sur cette décision : "Je sais qu'il est proche de l'OM. Je laisse à la direction la liberté totale sur ce dossier, je n'ai jamais évoqué de souhait, je suis resté en retrait", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Longoria est également passé par Sassuolo, l'Atalanta, la Juventus et Valence.