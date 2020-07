Longoria pressenti pour le poste de Head of football

L'OM aurait trouvé son directeur du football. Il s'agirait de Pablo Longoria.





Selon les informations rapportées par RMC Sport, les dirigeants olympiens sont en négociation avancée avec l'Espagnol. Le média précise que les derniers détails de son contrat seront discutés ce weekend et que les deux parties sont optimistes concernant le dénouement. Il se serait notamment entretenu à plusieurs reprises avec Frank McCourt, et aussi avec Jacques-Henri Eyraud.



Réputé gros travailleur et bon vendeur, Pablo Longoria a été tour à tour recruteur de Newcastle et de l'Atalanta, directeur du recrutement de Huelva, de Sassuolo et de la Juventus de Turin, et enfin directeur sportif de Valence, jusqu'en septembre 2019. Il bénéficie d'une très bonne cote et dispose d'un gros réseau, dans le milieu du football. La radio précise qu'il a déjà pris beaucoup de renseignements sur l'effectif marseillais, en particulier en visionnant des matchs.



À l'instar d'André Villas-Boas, il apprécierait enfin beaucoup les data et le jeu vidéo Football Manager.