"Ajroudi, c'est plus de 30 milliards d'euros"

Marc Deschenaux, avocat suisse de Mohamed Ayachi Ajroudi, assure que l'homme d'affaires a les moyens de ses ambitions.





"Ce que je peux vous assurer, c'est que mon client, c'est du très solide et que ses moyens financiers sont illimités. C'est plus de 30 milliards d'euros", a-t-il lancé à L'Équipe, lors d'une conversation téléphonique.



Si c'est le cas, on peut effectivement imaginer qu'il dispose des ressources pour convaincre Frank McCourt de céder la place de propriétaire de l'OM. Tout ce bruit est-il dès lors nécessaire ?