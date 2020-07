Kamara : "Gueye est très à l'aise sur le terrain"

Boubacar Kamara (20 ans) s'est exprimé concernant la préparation physique. Il a également évoqué l'adaptation de Pape Gueye (21 ans).





"Je me sens bien dans cette préparation, je suis bien physiquement. De là à dire que je suis prêt à jouer directement, non, j'ai encore besoin de semaines de boulot. J'ai de bonnes sensations. La suite s'annonce bien", a déclaré le milieu défensif de l'OM à La Provence.





"Gueye s'est bien intégré"

Il a aussi commenté l'arrivée du Havrais : "Il est très à l'aise. Je l'ai très bien accueilli, je le connaissais d'avant, c'était plus facile. J'ai essayé de faire le lien avec autres. Il s'est bien intégré. C'est un homme facile, il est joyeux, rigole avec tout le monde. Il travaille. On voit qu'il est très à l'aise sur le terrain." Il faudra d'ailleurs partager avec lui le poste de numéro six : "Je ne vais pas vous dire qu'on n'est pas en concurrence. Oui, on l'est. Au coach de choisir qui jouera, on travaille tous les deux."



Malgré son jeune âge, Kamara a disputé 79 rencontres sous la tunique de l'OM, toutes compétitions confondues. Il dispose déjà d'une belle expérience.