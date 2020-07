Villas-Boas : "Ca va nous donner un match plus équilibré et intense"

André Villas-Boas s'est exprimé sur le match amical entre le FC Dac et l'OM, lequel doit se disputer ce samedi (16h00). Il pense que la rencontre va permettre à son équipe de franchir un petit palier.





"On monte de niveau, avec une équipe de Première division. L'objectif reste physique. Sur l'aspect tactique, cette opposition sera mieux, elle va nous obliger à être plus concentrés sur les petits détails comme les coups de pied arrêtés. L'organisation semble bonne, on a bien travaillé sur la vidéo. Je ne sais pas combien de semaines de travail compte notre adversaire. Comme il a un peu plus de qualités (que les premiers adversaires), ça va nous donner un match plus équilibré et intense", a déclaré le technicien portugais à La Provence.



Il s'agit de la troisième rencontre amicale des Olympiens. Elle doit notamment leur permettre de se préparer contre celle prévue face au Bayern, le 31 juillet.