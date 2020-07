Mercato : pas de contact avec Séville pour Lopez ?

Mathieu Grégoire a indiqué qu'aucun contact n'avait pour l'instant eu lieu entre le FC Séville et l'OM, concernant Maxime Lopez (22 ans).





"Vérifications faites, il n'y a aucun contact récent entre le FC Séville et l'OM à propos de Maxime Lopez. Les derniers contacts entre le club andalou et Zubizarreta remontent à une bonne année. Le joueur reste suivi par Monchi (succession Banega) et de bons clubs de Liga. Pas plus", a posté le journaliste sur son compte Twitter.



La presse espagnole indiquait ce matin qu'un accord était proche entre les dirigeants des deux clubs.