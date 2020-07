Rachat OM, Tapie : "Je ne suis ni concerné, ni intéressé"

Bernard Tapie a assuré qu'il n'était pas concerné ou intéressé par le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi.





Cité dans le communiqué transmis par l'avocat de l'homme d'affaires tunisien, Bernard Tapie a réagi : "Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est totalement bidon de A à Z. Y'a rien !", a-t-il répondu à RMC. "Il y a trois choses à savoir d'emblée. Un : le Franco-Tunisien, j'ai dû le croiser trois fois dans ma vie parce qu'il est dans le milieu des affaires, c'est tout. Et la dernière fois, c'était il y a au moins 3 ans. Deux : Boudjellal, je sais qui c'est, mais je ne l'ai jamais rencontré. Trois : je n'ai ni la force, ni l'envie de jouer un rôle, quel qu'il soit à l'OM. Faudrait quand même être cinglé ! Et puis je n'ai jamais cru à ce projet. Je pense qu'il est temps de fermer ce dossier. Qu'on en finisse." a-t-il ajouté. Et de conclure : "Je ne suis ni concerné, ni intéressé, ni même en état pour être mêlé au projet actuel ou futur relatif à l'OM."



Mohamed Ayachi Ajroudi avait fait savoir qu'il voulait intégrer le boss dans son comité, estimant que personne ne connaissait le club comme lui, "pour autant qu'il le souhaite".