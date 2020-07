Cissé ne voulait pas quitter Liverpool

Djibril Cissé a révélé qu'il aurait voulu poursuivre à Liverpool, en 2006. Il était néanmoins ravi de défendre les couleurs de son club de coeur, l'OM.





"J'avais un contrat de cinq ans, je voulais le respecter. Mais Rafa (Benitez) avait des idées différentes et a finalement signé Torres. C'est le football, même si j'aurais aimé avoir un peu plus de temps", a confié l'ancien attaquant dans les colonnes de FourFourTwo. Il a donc rejoint Marseille : "Il y avait des sentiments mitigés. J'ai grandi en tant que fan de l'OM, alors bien sûr, j'étais ravi de les rejoindre. Mais je ne voulais pas quitter Liverpool. J'avais une famille et mes enfants y étaient installés." Il a ensuite confié le bonheur qu'il avait ressenti, après avoir inscrit son premier but sous le maillot phocéen : "Je me souviens avoir marqué mon premier but pour l'OM au Stade Orange Vélodrome, après mon retour de blessure. C'était génial de jouer sur ce terrain-là, pour l'équipe que j'aimais en tant qu'enfant."



Djibril Cissé a défendu la tunique olympienne à 80 reprises, inscrit 37 buts et délivré 9 passes décisives. Il a ensuite filé à Sunderland.