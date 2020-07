Macron agacé par le conflit McCourt-Ajroudi ?

Les tensions liées à un possible rachat de l'OM commenceraient à agacer à l'Élysée.





Selon RMC, Emmanuel Macron n'apprécie pas la tournure que prennent les discussions concernant un possible rachat du club olympien. "Ce conflit commence à agacer au plus haut sommet de l'État français où on juge la démarche d'Ajroudi trop cavalière et peu solide", a précisé la radio.



Pour rappel, Mohamed Ayachi Ajroudi a transmis un communiqué, ce vendredi, pour réaffirmer sa position.