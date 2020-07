Le syndicat Première Ligue demande un rétablissement du DIC

Le syndicat Première Ligue souhaite que l'Etat accorde un rétablissement du droit à l'image collective (DIC).





Selon L'Equipe, Première Ligue, qui a mené un audit avec le cabinet Ernst, évalue l'impact du coronavirus sur l'ensemble de la filiale foot à une perte de revenus 1,27 milliard d'euros, dont 605 millions d'euros pour la Ligue 1, en ce qui concerne la saison 2019-2020. Et pour la saison à venir, il prévoit une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 659 et 951 millions d'euros.



Le syndicat aurait ainsi demandé à l'État de prendre des mesures, dont "une exonération de contributions patronales du 1 er juillet au 31 décembre 2020 ou un rétablissement du droit à l'image collective (DIC)". Le DIC pourrait permettre de rémunérer les joueurs sous forme de droit à l'image dans une limite de 30 % de leur salaire.



Le syndicat Première Ligue regroupe 19 adhérents, dont Monaco, l'ASSE, Nantes, Bordeaux, Lille, Montpellier, nice, Lyon, le PSG, le Stade Rennais et l'OM.