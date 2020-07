Mediapro pourrait diffuser la L1 sur Facebook

La nouvelle chaîne Téléfoot pourrait être diffusée sur Facebook, ces prochaines saisons.





Selon les informations rapportées par L'Équipe, Mediapro a trouvé un accord avec le groupe américain, concernant l'accès à la chaîne Téléfoot. Il s'agirait donc d'un nouveau mode de diffusion et les détails de l'entente ne sont pas connus. Pour rappel, le montant de l'abonnement à la nouvelle chaîne devrait être de l'ordre de 25 euros par mois. Le quotidien précise par ailleurs que les discussions avec les opérateurs plus classiques sont peu avancées (Free et Orange), voire au point mort (Canal+). Il précise que des négociations se tiennent avec SFR.



L'OM démarrera contre l'ASSE, au stade Orange Vélodrome, un match diffusé par Téléfoot.