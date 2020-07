Le Graët ne regrette pas l'arrêt du championnat

Noël Le Graët est revenu sur la décision de stopper la Ligue 1, prise il y a quelques mois. Il ne la regrette pas.





Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, le président de la FFF s'est exprimé sur les décisions prises durant la crise de la Covid-19 : "Les pros défendent l'intérêt de leur club et peuvent oublier l'intérêt général, cela a toujours été un peu comme ça. Heureusement que je ne décide pas seul. Mais une fois la décision prise, je ne bouge pas. Si c'est oui, c'est oui. On ne peut pas changer d'avis tout le temps. Mais vous vous doutez bien que j'ai consulté les présidents de Ligues régionales et de Districts, on a fait en sorte d'avoir une ligne de conduite partagée à 80 %. On vous dit assez peu sensible aux arguments contraires... Si j'étais peu sensible aux arguments contraires ? J'espère ne pas être obtus à ce point. Je suis quelqu'un qui sait écouter, plus qu'on ne le croie. Vous êtes bien obligé quand vous êtes président de la Fédération française de football de dire oui ou non. Les gens ne peuvent pas sortir de mon bureau sur une ambiguïté. J'aime bien donner une position très nette quand on vient me voir." Et de conclure : "Je n'ai jamais regretté, pas une minute, alors qu'il y avait 30 000 morts. Jouer à huis clos, cela n'a aucun intérêt. J'ai regardé quelques matches à la télévision, je n'ai pas été emballé."



Pour rappel, la reprise de la Ligue 1 est prévue le dimanche 23 août.