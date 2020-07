Rachat OM : "McCourt ne cédera pas à la pression"

RMC a pu consulter le mail adressé par l'avocat de Frank McCourt à Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Il en a révélé des passages supplémentaires.





L'Américain n'a jamais envisagé de négocier une vente de l'OM : "Il me semblait que la position de mon client, Monsieur Frank McCourt, et de la société Eric Soccer au travers de laquelle le groupe McCourt détient plus de 95 % du capital d'Olympique de Marseille SASP (l'"OM"), avait été exprimée de manière claire, à maintes reprises, et que, dès lors, il n'était pas nécessaire que je réponde à vos messages, qui font suite à ce que vous qualifiez vous-même de "déballage médiatique non maîtrisé" de la part de vos clients", a écrit l'avocat.





"Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients"

Et de poursuivre : "Puisque vos clients et vous-même semblez vouloir croire que mon silence vise à ménager à Monsieur McCourt la possibilité d'entrer en négociations pour la cession de sa participation dans l'OM, il m'apparaît nécessaire de vous faire part, de manière formelle et définitive, de la réponse de mon client : le club n'est pas à vendre ; Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients ; il les enjoint à cesser leur campagne de déstabilisation, et redit avec fermeté qu'il ne cédera pas à la pression et que l'OM et lui-même feront le nécessaire pour que soient respectés leurs droits et que les intérêts du club, en cette saison cruciale, soient préservés. Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette réponse à vos clients." Et McCourt souhaite poursuivre avec Jacques-Henri Eyraud : "JHE a la confiance de Frank. Le projet est relancé avec la qualification en Ligue des champions et André Villas-Boas qui reste. Les gens essayent de déstabiliser l'OM mais Frank est très attaché au club."



Est-ce que cela suffira à faire rendre Ajroudi et Boudjellal silencieux ? Réponse dans les prochains jours...