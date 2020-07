McCourt a fait savoir à Ajroudi qu'il ne lui vendrait pas l'OM

Frank McCourt n'a pas l'intention de vendre l'OM à Mohamed Ayachi Ajroudi.





Selon l'AFP, l'Américain a adressé un courriel à l'homme d'affaires tunisien pour lui indiquer qu'il refusait de négocier avec lui. Le quotidien relaie les écrits d'Olivier de Vilmorin, avocat du club, lequel a fait "part, de manière formelle et définitive, de la réponse de (son) client : le club n'est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients".



Le message a le mérite d'être clair. L'OM réclamerait par ailleurs 500 000 euros à Ajroudi et Mourad Boudjellal, à titre de dommages et intérêts, suite à leurs interventions des dernières semaines.