Diaz : "J'ai envie de croire en McCourt"

Kévin Diaz pense que Frank McCourt a bien fait d'assigner Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi en justice.





"Le Champions Project a été une erreur. Mais depuis, il apprend ce qu'est le milieu du football et le sport européen. Il a fait un très bon business avec les Dodgers. Avec Marseille, je pense qu'il va aussi le faire. J'ai envie de croire en McCourt. Il apprend le foot. Là, il siffle la fin de la récréation. Il a fait monter les enchères indirectement. Il a laissé cet intérêt gonfler. Mais pour lui, le club est à lui. Il y a une bonne entente avec les joueurs et si un jour, il doit vendre le club, ce n'est pas maintenant, car ce n'est pas le bon moment", a déclaré le journaliste au micro de RMC.



L'Américain a répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait s'inscrire sur le long terme avec l'OM. À moins d'une offre hors marché, on l'imagine mal céder le club qui vient de se qualifier pour la Ligue des Champions, avec les perspectives que cela peut impliquer.