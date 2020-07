Mandanda : "Ma volonté, bien sûr, c'est de finir ici"

Steve Mandanda (35 ans) s'est exprimé sur son avenir. Il souhaiterait encore s'inscrire sur la durée avec l'OM.





"Je suis très attaché au club. Je suis le joueur qui a disputé le plus de matches dans l'histoire de l'OM aujourd'hui, ce n'est pas rien, quand on sait la difficulté d'y durer. J'aime le club, j'aime la ville, j'aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c'est de finir ici, mais je ne suis pas le seul à décider", a déclaré le capitaine phocéen lors d'un long entretien accordé à L'Équipe.





"J'ai du mal à me projeter sur la fin de ma carrière"

Il refuse pour l'instant de se projeter loin et souhaite profiter du moment présent : "Pas encore. Je suis bien, je suis serein. On joue au foot et j'avais peut-être oublié cette notion de plaisir dans cette année difficile. Je suis totalement épanoui, aujourd'hui. Les aînés m'ont toujours dit : 'Ça passe très vite, tant que tu peux jouer, joue !' Une reconversion ? C'est très personnel. J'ai du mal à me projeter sur la fin de ma carrière. Bien sûr, je suis plus proche de la fin que du début, mais je ne me vois pas dans l'après-foot, je suis encore à fond sur les terrains. J'ai encore besoin de tout ça. Il me reste, pour l'instant, une saison pour prendre un maximum de plaisir."



Il veut savourer le temps qu'il lui reste à jouer : "Si je joue chaque match en me disant qu'il sera peut-être le dernier ? Non, je vais prendre chaque match avec beaucoup de plaisir. Je pense à ce que me dit Will (Coort, l'entraîneur des gardiens de l'OM) à chaque fois que je rentre aux vestiaires après l'échauffement : “Enjoy” (“Savoure”). C'est ce que je veux faire et c'est ce que j'avais trop oublié."



Depuis 2007, Steve Mandanda a disputé 549 matchs, toutes compétitions confondues. Il s'apprête à démarrer sa 13e saison sous le maillot olympien.