Villas-Boas : "Je connais très bien Balerdi"

André Villas-Boas a commenté la signature de Leonardo Balerdi (21 ans). Il s'est en particulier réjoui que la cellule de recrutement lui ait suggéré son nom.





"On l'a bien suivi, je le connais très bien, à l'image de Dario (Benedetto), je n'ai pas été surpris quand Andoni (Zubizarreta) et Albert (Valentin) me l'ont présenté. Dortmund l'a pris plus vite que nous. J'espère qu'il rejoindra l'OM définitivement à la fin de la saison. Il sort très bien le ballon, il va très vite, joue bien des deux pieds. Au contraire de Kamara, il a commencé milieu défensif avant de descendre en défense centrale. Il peut apporter ses qualités, son anticipation, son contrôle de la profondeur. C'est peut-être trop tôt pour samedi, on va voir. S'il joue, ce sera dix ou quinze minutes", a déclaré le technicien portugais dans les colonnes de La Provence.



André Villas-Boas dispose d'un effectif plus complet, en défense. Il reste à voir si sa venue de l'Argentin s'accompagnera de départs.