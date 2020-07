Rongier : "Les jeunes apprennent tous les jours"

Valentin Rongier (25 ans) se réjouit que des jeunes soient parvenus à se faire une place dans le groupe d'André Villas-Boas.





"C'est bon pour eux, le club et l'équipe. Plus que jamais, on aura besoin de tout le monde, y compris des jeunes. C'est bien qu'ils montrent qu'ils sont prêts à nous aider et répondent présents quand le coach fait appel à eux. Les jeunes apprennent tous les jours. Marley s'est aguerri physiquement, il a compris que s'il voulait exister en Ligue 1, il devait résister aux défenseurs. Il est en train de s'adapter petit à petit", a déclaré le milieu de terrain de l'OM.



Aké a disputé 9 rencontres de Ligue 1, la saison passée. Il espère certainement faire mieux, ces prochains mois.