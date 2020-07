Akhenaton détaille sa relation avec Eyraud et s'exprime sur le rachat

Le rappeur AKH a donné des précisions sur sa relation avec Jacques-Henri Eyraud. Il a également évoqué la possibilité d'une vente de l'OM.





"On s'est connu autour de la musique. Je parle plus souvent de musique avec lui que de football. Je suis d'accord avec certaines de ses décisions et en désaccord complet avec lui sur d'autres, comme les dernières embauches par exemple... Ça ne correspond à pas ce que je vois pour ce club", a déclaré le leader du groupe IAM lors de l'émission du Moscato Show.





"L'histoire et la vie d'un club, c'est d'être revendu"

Akhenaton s'est aussi exprimé sur le projet de rachat du club porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi : "L'histoire et la vie d'un club, c'est d'être revendu, de s'upgrader... Si à un moment donné le racheteur est sérieux, et que ça se fait, je ne verserai pas de larme. Et si ça ne se fait pas, je ne verserai pas de larme non plus. Cela veut dire que McCourt aura un projet sur le long terme, alors OK. Et s'il vend, tant mieux. Ce sera vendu à des personnes qui auront encore plus d'ambition. Maintenant, pour gagner, il faut de sacrés budgets, on le sait."



Pour rappel, Frank McCourt et l'OM ont assigné Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal devant la justice. L'Américain n'a visiblement pas l'intention de se séparer de son club.