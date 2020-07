Jump, Akhenaton : "C'était du second degré"

Akhenaton a apporté des précisions sur ses propos concernant le morceau Jump.





"Les gens me connaissent suffisamment bien pour savoir que c'était une plaisanterie. C'était du second degré. Je pense que ça prend de telles proportions, car il n'y a plus de deuxième degré nulle part", a-t-il assuré sur les ondes de RMC. Il a néanmoins ajouté qu'il trouvait le morceau "merdique" : "Si on était entrés en 1986 sur La danse des canards, on la garderait ?" Il a enfin indiqué qu'il travaillerait sur un remix : "Dès que je finis les répétitions, je vais le faire et je vous l'envoie, promis. Pour vous montrer ce qu'on peut faire avec."



Jump accompagne l'entrée des joueurs de l'OM depuis 1986.