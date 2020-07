Mandanda explique comment les joueurs ont convaincu AVB de rester

Steve Mandanda (35 ans) a expliqué comment les joueurs de l'OM étaient parvenus à convaincre André Villas-Boas de rester.





"Cette période n'était pas simple, on était tous éparpillés, enfermés chez nous, la vie s'est arrêtée. On a beaucoup échangé par téléphone, par messages ou par vidéoconférence. On a eu une discussion entre nous, on avait tous la volonté de continuer à travailler avec lui. Et le coach a décidé de rester", a expliqué le capitaine olympien lors d'un entretien donné à L'Équipe. Et de poursuivre : "Si j'ai pu avoir une voix qui a permis de faire basculer les choses du bon côté, tant mieux, mais je pense sincèrement que c'est l'ensemble du groupe, l'ensemble de nos mots qui ont fait la différence. Ça montre d'ailleurs l'union de ce groupe. Notre volonté a compté, je pense, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres paramètres dans sa réflexion."





"C'est un très bon meneur d'hommes"

Le gardien de but apprécie vraiment le technicien portugais : "C'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement. Il est juste, il sait dire les choses quand elles sont mauvaises, mais aussi quand elles sont bonnes, et ce n'est pas si fréquent... Grâce à son management, tous les joueurs gardent un bon état d'esprit, qu'ils jouent toujours ou beaucoup moins. C'est un très bon meneur d'hommes."



Et Mandanda en sait quelque chose, lui qui depuis 2007 a connu neuf entraîneurs, à l'OM.