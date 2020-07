Boudjellal répond à l'OM avec une chanson

Mourad Boudjellal n'a pas mis longtemps à réagir au communiqué de l'OM, annonçant une assignation en justice.





Sur Twitter, l'ancien patron du RC Toulon a publié la chanson "Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine. On peut peut-être y voir une référence à Jacques-Henri Eyraud dans le refrain : "Je ne suis pas un héros

Mes faux pas me collent la peau

Je ne suis pas un héros

Faut pas croire ce que disent les journaux

Je ne suis pas un héros, un héros."



On peut en tout cas imaginer que l'annonce du club phocéen va rendre le Toulonnais et Mohamed Ayachi Ajroudi un peu plus discrets dans la presse, ces prochains jours.