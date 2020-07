Villas-Boas révèle son objectif pour 2020-2021

André Villas-Boas a confié sa satisfaction concernant les résultats obtenus la saison passée. Il espère continuer à progresser, dans les mois qui arrivent.





Dans La Provence, l'entraîneur de l'OM a fait le bilan de la saison passée : "C'est une grande réussite. Ce n'est pas normal de finir une saison comme ça, on voulait la jouer jusqu'à la fin. Je pense que le gouvernement français, qui a décidé d'arrêter le championnat, a pris une bonne décision. Évidemment, c'était plutôt positif pour nous, car cela signifie qu'on a fini 2e. Mais il est vrai aussi qu'on a occupé cette 2e place pendant longtemps. C'est donc mérité. On a réussi une très bonne saison, on est arrivé à avoir onze points d'avance sur le 3e, douze sur le 4e. Ça veut dire que l'on est parvenu à l'objectif que j'avais fixé au début de la saison."





"On aura un début de championnat plutôt agressif"

Il s'attend à un début d'exercice particulier, en 2020-2021 : " On a la même responsabilité sur la deuxième place parce qu'on va continuer à se renforcer. On va "remplir" notre effectif, c'est mon objectif. (...) Déjà, il s'agira d'une Ligue des champions un peu différente, par la façon dont elle va finir et la façon dont elle va commencer, un peu plus tard que d'habitude et avec des matches plus rapprochés jusqu'à décembre. Ça peut être bon pour nous, car on va vite savoir ce qu'on peut faire. On aura six journées de championnat pour bien démarrer dans cette compétition. Même si à cause du diffuseur et de la marque OM, on aura un début de championnat plutôt agressif. Ce n'est pas trop normal. Un gros début, alors qu'on finira bien. Ce début de championnat va être chargé. En Ligue des champions, on verra plus ou moins ce qu'on peut faire quand on connaîtra le tirage au sort. On veut évidemment être compétitif, bien figurer. On doit respecter la compétition pour sa valeur, celle des adversaires et jouer match par match. Si on doit se focaliser sur le championnat, on le fera. Car le championnat reste le plus grand objectif."



Il pense que certains des adversaires vont progresser : "J'espère qu'on est capable de répondre présent. Il n'y a pas de raison que l'on connaisse une baisse de forme. J'attendrai Lyon et Monaco à un autre niveau. Pour moi, Lyon ne va pas laisser passer une autre chance, même si ça dépendra aussi de leur qualification en coupe d'Europe. Ce sont des équipes qui luttent pour le podium. Si on met Lyon et Monaco dans cette lutte avec nous, mais aussi Lille et Rennes, on sera beaucoup d'équipes pour seulement deux places. Cet aspect-là est dangereux, mais si on fait bien les choses dans le mercato, on sera capable de rivaliser pour ces deux positions."



Le calendrier risque effectivement d'être bien plus chargé que la saison passée. On peut imaginer que sa gestion sera l'un des points clés de l'exercice.