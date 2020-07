Rongier : "Villas-Boas ? Ca ne pouvait pas s'arrêter là"

Valentin Rongier (25 ans) est revenu sur l'épisode du vrai-faux départ d'André Villas-Boas. Il se réjouit que le technicien soit resté. Il a également évoqué la prochaine participation à la Ligue des Champions.





"On a tous douté. Au début, on a vu ça dans la presse comme tout le monde, on n'a pas très bien compris, c'est difficile d'imaginer qu'il peut y avoir des tensions comme ça alors que tout s'est bien passé la saison précédente. Le coach nous a appelés et, personnellement, je lui ai dit qu'on était avec lui et qu'on voulait qu'il reste. Il y avait une bonne alchimie entre son staff et le groupe, ça ne pouvait pas s'arrêter là", a déclaré le milieu de terrain lors d'un entretien donné au site Ligue1.fr.





"Le huis clos nous fait peur"

Il a aussi parlé de la participation à la prochaine édition de la C1 : "C'est une grande fierté de pouvoir jouer cette compétition. La découvrir, c'est bien, le faire avec l'OM, c'est incroyable, on connaît l'ambiance du stade, un match de C1 au Vélodrome, c'est magnifique. Après, il faut voir comment ça va se passer avec le huis clos. Ça nous fait peur à nous les joueurs parce qu'on sait que le foot sans les supporters, c'est complètement différent", a-t-il ajouté.



Rongier a réussi sa première saison sous la tunique olympienne. Il a notamment pris part à 26 matchs de Ligue 1 et délivré 3 passes décisives.