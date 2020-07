Boudjellal avait proposé ses services à McCourt

Mourad Boudjellal avait proposé ses services à Frank McCourt, par le passé, révèle L'Equipe.





Selon les informations publiées par L'Équipe, l'ancien président du Racing Club de Toulon a "essayé de toucher McCourt pour offrir ses services de dirigeant", révèle le quotidien. Le média précise que Jacques-Henri Eyraud a "perçu l'ambition" de Boudjellal, avec qui il avait déjeuné, l'an passé.



Sous l'impulsion de son président, qui aurait "pris la menace au sérieux" et se serait "activé en coulisses pour tenter d'influencer des acteurs politiques ou médiatiques", l'OM a donc attaqué le duo Mohamed Ayachi Ajroudi-Mourad Boudjellal. Il se serait basé sur l'article 1240 du Code civil, estimant un préjudice d'image et réclamant des dommages et intérêts.



Si muscles ils ont, Ajroudi et Boudjellal vont devoir les montrer.