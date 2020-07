Villas-Boas dézingue la rumeur Niang

André Villas-Boas a démenti la rumeur rapportant une possible signature de Mbaye Niang (25 ans) à l'OM. Le Portugais a mis en cause son agent.





"Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter", a déclaré le Portugais lors d'un entretien accordé à La Provence. Et il a prévenu ses représentants : "J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre. (...) Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil."



Voilà qui a le mérite d'être clair. Mbaye Niang n'est donc pas attendu à Marseille, ce mercato.