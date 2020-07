Mercato : l'OM dans le coup pour recruter Damian Suarez ?

L'OM aurait inscrit le nom de Damian Suarez (32 ans) sur ses tablettes, pour le cas où il devrait recruter un latéral droit.





Selon les informations publiées par RMC, le club phocéen suit de près la situation de l'Uruguayen de Getafe, dans l'optique du remplacement de Bouna Sarr ou Hiroki Sakai. Il n'est pas seul sur le coup, puisque le Stade Rennais et le LOSC auraient aussi coché son nom. Le joueur pourrait effectivement bénéficier d'un bon de sortie, ce mercato, alors que son contrat est à un an de son terme.



Homme de tempérament, Damian Suarez a écopé de nombreux cartons, cette saison (et les précédentes). Il est le deuxième joueur de Liga qui a pris le plus d'avertissements (15), derrière Gerard Piqué. Mais il ne fait pas que ça, il a pris part à 30 matchs de championnat, inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives. Il est rigoureux, défensivement, et bon sur les coups de pied arrêtés.



S'il ne rentre dans la politique de "trading" que souhaite suivre Jacques-Henri Eyraud, Damian Suarez est certainement l'un des noms suggérés par le duo Albert Valentin-Andoni Zubizarreta pour encadrer les jeunes.