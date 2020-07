FFF : l'OM classé 13e centre de formation

La FFF a publié son classement des centres de formation pour la saison 2019-2020. L'OM se hisse à la 13e place.





La fédération a communiqué son classement des centres de formation. Il est dominé par le PSG, Rennes et Lyon. L'OM gagne trois places et se positionne à la 13e place. Il grignote peu à peu sur ces concurrents et l'on peut imaginer qu'il progressera encore, la saison prochaine. Pour rappel, il était 20e, en 2016.



Les critères pris en compte par la Direction technique nationale (DTN) sont les suivants :

- nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club ;

- nombre de matches joués en équipe première par les joueurs formés au club ;

- nombre de matches joués en sélections nationales par les joueurs formés au club ;

- nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club ;

- contrats d'entraîneurs.





Le classement 2019-2020

1- PSG

2- Rennes

3- Lyon

4- Saint-Etienne

5- Monaco

6- Sochaux

7- Caen

8- Toulouse

9- Nantes

10- Lens

11- Nice

12- Valenciennes

13- Marseille

14- Le Havre

15- Bordeaux

16- Auxerre

17- Nancy

18- Reims

19- Montpellier

20- Lorient

21- Nîmes

22- Châteauroux

23- Metz

24- Lille

25- Troyes

26- Niort

27- Guingamp

28- Angers

29- Brest

30- Dijon

31- Ajaccio AC

32- Amiens

33- Strasbourg

34- Clermont

35- Paris FC

36- Orléans.